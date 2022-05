Calcio: il Monza fa festa, pullman scoperto per la città

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Fumogeni, cori, bandiere e un lungo corteo biancorosso: il Monza celebra il ritorno in Serie A. Lo fa con un pullman scoperto per le vie della città, raccogliendo l'abbraccio di centinaia di tifosi fino all'U-Power Stadium già affollato nel tardo pomeriggio.

Allo stadio, la premiazione della squadra per la storica promozione in Serie A, impresa sportiva targata Galliani-Berlusconi.

"Silvio portaci in Europa!" hanno urlato i tifosi al presidente Silvio Berlusconi che ha realizzato il sogno, insieme all'ad Adriano Galliani, di portare la squadra briantea nella massima Serie. Allo stadio è presente anche l'ad di Fininvest Danilo Pellegrini. Una grande festa fino alla coppa della promozione alzata al cielo sotto una pioggia di coriandoli biancorossi. In tribuna d'onore anche Mario Balotelli che del Monza ha vestito anche la maglia.

