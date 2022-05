Bonomi, basta bonus e una tantum, a Paese servono riforme

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - L'Italia "continua ad andare avanti con bonus una tantum e non affronta invece i nodi strutturali".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine a dell'assemblea di Assolombarda. "Abbiamo una occasione storica - afferma -- che è quella di fare le riforme strutturali che questo Paese è 30 anni che aspetta, riforme che ci dicevano non si potevano fare perché non c'erano le risorse". "Oggi - sottolinea - le risorse ci sono, le riforme vanno fatte non per avere le tranche del Pnrr, ma per fare un Paese efficiente, moderno, sostenibile e inclusivo. Queste è l'obiettivo delle riforme".

"Quello che noi stiamo chiedendo da tempo è di affrontare seriamente i problemi del lavoro - ha aggiunto - e quando noi avevamo criticato le politiche attive del lavoro all'interno del reddito di cittadinanza sembrava lesa maestà". "Gli effetti - ha spiegato Bobnimi - li stiamo vedendo. Siamo arrivati al paradosso che abbiamo un ministro del Lavoro che deve trovare lavoro ai navigator che erano stati presi per trovare lavoro a chi non ce l'aveva. Abbiamo creato veramente l'apoteosi in Italia" Bonomi ha infine affrontato il nodo dell'energia. "La stima della bolletta delle imprese è ora intorno agli 80 miliardi secondo i dati dell'Adef", ha indicato. "La bolletta energetica delle imprese - ha aggiunto - ha avuto un brusco aumento in pochi mesi passando dagli oltre 60 miliardi a 80 miliardi".

(ANSA).