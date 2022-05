Vaiolo delle scimmie, due nuovi casi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Due nuovi casi positivi al vaiolo sono emersi in Lombardia. Lo rende noto l'assessorato al Welfare della Regione. Si tratta di pazienti che si sono rivolti all'ospedale Niguarda di Milano, la cui positività è stata diagnosticata dai laboratori del San Matteo di Pavia. Entrambi i casi sono riconducibili a cluster internazionali.

I pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti.

Salgono in tutto a cinque i casi al momento riscontrati nella regione. (ANSA).