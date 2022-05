Tv: migliaia in piazza Duomo per anteprima Stranger Things 4

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Cresce l'attesa per i migliaia di fan della serie Netflix 'Stranger Things' che si sono radunati in piazza Duomo a Milano, dove assisteranno in anteprima su un maxischermo posizionato davanti il Palazzo dell'Arengario al primo episodio della quarta stagione, online sulla piattaforma da domani mattina alle 9.

La maggior parte di loro è seduta per terra su dei cuscinetti con il logo della serie. L'episodio di questa sera apre il Volume 1 della quarta stagione, composto da sette episodi. Il Volume 2, con altri due episodi, uscirà quest'estate.

Inoltre, il 27 e 28 maggio Piazza Duomo si animerà con le atmosfere anni Ottanta che caratterizzano la serie, per una vera e propria immersione nel mondo di Stranger Things. (ANSA).