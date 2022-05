Furgone in fiamme, autista muore carbonizzato

(ANSA) - PAVIA, 25 MAG - Un uomo è morto carbonizzato e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Santa Cristina e Bissone (Pavia) lungo la strada statale 412. La vittima è il conducente di un furgone che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un carro attrezzi.

In seguito all'impatto il furgone ha preso fuoco: il conducente, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morto carbonizzato. I feriti si trovavano a bordo del carro attrezzi: il 48enne che era alla guida ha riportato un trauma toracico e una frattura a una gamba, il 51enne al suo fianco un trauma toracico e una ferita a un braccio. Entrambi sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi coinvolti nello scontro e la Polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. (ANSA).