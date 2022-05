Milan: Scaroni, spero trattativa per vendita si chiuda a breve

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Per quanto riguarda Investcorp ho letto che hanno fatto un passo indietro, invece RedBird ne ha fatto uno avanti. Le cifre di cui si parla dimostrano che è stato raggiunto un successo sportivo ma anche finanziario. Mi auguro che la trattativa si concluda prima dell'inizio vero e proprio del calciomercato": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni, a Radio Anch'io Sport, dopo la conquista dello scudetto da parte dei rossoneri.

Sono giorni intensi per il futuro del club. E ci sarà da sciogliere anche la questione sul contratto di Maldini e Massara, attualmente in scadenza. "Siamo in una fase - spiega Scaroni - dove potrebbe cambiare la proprietà e faccio fatica a fare previsioni. Per quello che mi riguarda devono proseguire a fare il grande lavoro che hanno fatto negli ultimi anni". La proprietà del Milan con i rappresentanti del fondo Elliott, Paul e Gordon Singer, è a Milano per celebrare la conquista dello scudetto. Secondo indiscrezioni sarebbe presente in città anche Gerry Cardinale, a capo di RedBird, principale acquirente del club dopo la sospensione della trattativa con Investcorp. Le parti impegnate nella trattativa per il passaggio di proprietà sarebbero quindi entrambe a Milano e l'accelerata per l'intesa potrebbe arrivare in tempi brevi. (ANSA).