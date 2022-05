Milan festa infinita, folla in strada per passerella

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Una festa infinita, iniziata al triplice fischio di Reggio Emilia, continuata fino a notte fonda davanti alla sede del club con 20 mila persone accorse e poi riaccesa nel tardo pomeriggio con il pullman scoperto che ha attraversato Milano fino a Piazza Duomo: il Milan celebra in grande stile lo scudetto dell'impresa. Un bagno di folla continuo, un abbraccio lungo e inteso, tra sfottò all'Inter e a Calhanoglu. "La Coppa Italia mettila nel c..." lo striscione esposto dai giocatori sul pullman scoperto.

E' stata lunga l'attesa dei tifosi, undici anni di difficoltà sportive che sono state un boccone amaro. Era tanta la voglia di far festa, di celebrare un titolo vinto "con i valori" come ha sottolineato anche oggi l'ad Gazidis. A salutare la squadra si sono presentati, ancora, in migliaia. Hanno voluto osannare tutti i giocatori, da chi ha saputo fare la differenza come Leao e Giroud - anima divertente di questa squadra -, a chi è pronto a partire come Kessié che improvvisa un balletto, a chi ha giocato poco come Gabbia o Bakayoko. Per tutti c'è un applauso, un coro. E' una gioia collettiva, che esplode quando Romagnoli alza la coppa al cielo sotto una pioggia di coriandoli mentre i compagni ballano accendendo fumogeni rossi sotto le note di 'Pioli is on Fire' ormai colonna sonora di questo scudetto, e che poi continua lungo strade di Milano scelte dal club per raggiungere il Duomo.

Aalla festa organizzata dalla società in un ristorante in piazza Duomo che per la seconda notte di fila è rossonera, sono presenti anche Silvio Berlusconi, la figlia Barbara e l'ex ad Adriano Galliani. Berlusconi e Galliani sorridenti ed entusiasti hanno anche scherzato con i tifosi dalla terrazza che si affaccia sulla piazza saltando al coro 'chi non salta nerazzurro è'. Cuori rossoneri, sempre, anche ora che guidano il Monza. E' la lunga festa del Milan che non vuole smettere di gioire, cantando e ballando insieme al proprio popolo. (ANSA).