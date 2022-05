Inter-Samp: Perisic fuori in barella, ovazione San Siro

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Ivan Perisic ha lasciato il campo di San Siro in barella, dopo un infortunio subito durante la sfida contro la Sampdoria. Al 57', il croato è andato a terra da solo durante un'azione di attacco dei doriani (con l'Inter che poi, in ripartenza sugli sviluppi, ha segnato il gol del 3-0 con Correa), riportando, secondo quanto reso noto dal club nerazzurro, una distrazione al gemello mediale della gamba destra, con ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Il giocatore è uscito poi in barella tra gli applausi e la standing ovation da parte di tutti i 70mila spettatori presenti a San Siro, in quella che potrebbe anche essere stata la sua ultima gara con la maglia dell'Inter, considerando che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. "Siamo fiduciosi perché entrambi vorremmo continuare il matrimonio", ha spiegato prima della gara l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta a DAZN. (ANSA).