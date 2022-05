Mali: sorella rapito, felice e tranquillo, lì stava bene

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "Era felicissimo, si era trasferito in Mali perché lì si viveva bene e anche il clima, con il caldo asciutto, era favorevole": così Anna Maria Langone - sorella di Rocco, rapito in Mali insieme alla moglie e al figlio - dalla sua casa di Ruoti (Potenza).

I tre sequestrati nel Paese africano sono Rocco Langone, di 64 anni, la moglie, Maria Donata Caivano (conosciuta come Donatella), di 63, residenti da anni a Triuggio (Monza Brianza), e il loro figlio, Giovanni Langone, di 42, residente a Lissone (Monza Brianza).

Anna Maria Langone ha raccontato di aver sentito telefonicamente il fratello "una quindicina di giorni fa. Era felicissimo", ha aggiunto. "L'altro mio fratello lo aveva sentito per telefono la sera prima del sequestro ed era tranquillissimo, ma i rapitori era già dietro la sua porta".

