Tar riammette Lady Demonique, candidata nel comasco

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Doha Zaghi , performer fetish con il nome di Lady Demonique, potrà correre come candidato sindaco per il partito Gay - LGBT+ Solidale, Ambientalista e Liberale a San Bartolomeo Val Carvagna nel Comasco. Dopo che la sua candidatura era stata "ingiustamente bocciata dalla Commissione Elettorale" è infatti stata riammessa dal Tar della Lombardia.

Lo rende noto Fabrizio Marrazzo portavoce del partito Gay secondo cui "i giudici riconoscono "gli errori presenti sul manuale elettorale del Ministero degli Interni, che fissa erroneamente la definizione del censimento dei cittadini al censimento del 2011 e non a quello dell'ultimo anno disponibile (ossia 2020)". Lady Demonique aveva fatto parlare di sé quando, a causa del suo lavoro, Carlo Calenda aveva stoppato la sua candidatura a consigliera comunale di Como per la lista appoggiata da Azione. (ANSA).