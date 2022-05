Traffico internazionale di cocaina, quattro arresti

(ANSA) - VARESE, 19 MAG - Quattro corrieri internazionali di cocaina sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza a Malpensa (Varese), due in flagranza e due fermati, per aver portato in Italia lo stupefacente da Addis Abeba (Etiopia).

Tre i chili di cocaina sequestrati durante l'operazione "Ritual", partita con l'arresto di un 30 enne nigeriano, appena atterrato in Italia dall'Etiopia con 92 ovuli di cocaina nello stomaco. La base logistica del traffico di stupefacente, é emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), era a Torino, dove risiedeva uno degli arrestati.

(ANSA).