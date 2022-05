Musica: il ritorno di Capo Plaza con 'Hustle Mixtape'

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Uscirà il prossimo 3 giugno per Warner Music Italia 'Hustle Mixtape', il nuovo progetto musicale di Capo Plaza, disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato cd (autografato e standard) e doppio vinile autografato.

Anticipato dal singolo "Goyard", il nuovo progetto è il terzo lavoro di studio del 24enne rapper, che ha collezionato collaborazioni con artisti come Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura e Sfera Ebbasta.

Forte di 47 dischi di platino, 23 dischi d'oro e oltre 1,2 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, l'artista partirà il 9 luglio da Rimini per il "Capo Plaza Tour 2022" che farà tappa nelle principali città italiane. (ANSA).