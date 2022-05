Giustizia: Tribunale Milano, adesione allo sciopero al 39%

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Al Tribunale di Milano, che comprende i giudici dell'area civile e penale e l'Ufficio gip, hanno aderito allo sciopero di oggi contro la riforma dell'ordinamento giudiziario, indetto dall'Anm, meno della metà dei magistrati e in particolare circa il 39% di loro. E' il dato fornito dalla stessa presidenza del Tribunale milanese, diretto dal reggente Fabio Roia. I dati non si riferiscono alla Corte d'Appello e alla Procura milanese.

In particolare, dai dati forniti dalla presidenza del Tribunale di Milano risulta che su 250 magistrati in servizio, di cui però 16 sono "assenti per altra causa", in 143 erano "presenti il giorno dello sciopero e non aderenti" all'astensione. Hanno scioperato, invece, in 91, ossia poco meno del 39 per cento del totale, dei quali 53 "presenti il giorno dello sciopero per garantire i servizi ma aderenti" all'astensione e 38 assenti per sciopero.

Sempre oggi tra i 57 "magistrati ordinari in tirocinio" al Tribunale milanese, ben 48 erano presenti e non hanno scioperato. In cinque sono andati a lavoro per garantire i servizi essenziali ma hanno aderito, mentre in quattro erano "assenti per sciopero". (ANSA).