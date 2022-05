Piazza Loggia: nuovo processo per Maurizio Tramonte

(ANSA) - BRESCIA, 13 MAG - La corte di appello di Brescia ha accolto l'istanza di revisione del processo presentata da Maurizio Tramonte condannato all'ergastolo per la strage di Piazza Loggia. Ci sarà un nuovo processo, il sesto. L'8 luglio i giudici sentiranno la sorella e la moglie del 70enne sulla circostanza che Tramonte, a differenza di quanto riportato dalla consulenza antropometrica che lo dava in piazza Loggia quella mattina, portava la barba e che quindi, come sostenuto dalla difesa, non era in piazza il giorno dello scoppio. (ANSA).