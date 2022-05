Dl Aiuti, Sala: 'Sbagliato che Roma abbia più fondi'

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Considero una cosa sbagliata" che al Comune di Roma siano destinati più fondi di quelli spettanti a Milano, come prevede la bozza del decreto Aiuti. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del festival 'In&Aut- Inclusione&Autismo'.

"Ci sto lavorando - ha continuato il sindaco - volevo sentire anche il sindaco Gualtieri. Nulla in contrario che Roma sia sostenuta, ma anche la grande Milano in questo momento ha bisogno e ha molto bisogno anche la Città metropolitana".

(ANSA).