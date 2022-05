A Pavia un museo tra passato, presente e futuro dei computer

(ANSA) - PAVIA, 13 MAG - E' un emozionante viaggio tra passato, presente e futuro dell'informatica: una mostra permanente nella quale si possono ammirare modelli di computer che hanno fatto la storia. A Pavia è stato inaugurato oggi, nella sede dell'ex cotonificio Ghisio in via Riviera, il "Ctrl+Art Museum". Un'iniziativa promossa dall'associazione culturale "ComPVter", nata nel 2008, sostenuta in questo progetto dalle aziende BeSharp e Coherency.

"Negli anni - spiega il coordinatore Beppe Leone - abbiamo raccolto oltre 2mila pezzi e riparato gli esemplari più significativi arrivando all'allestimento del museo. La collezione comprende computer digitali, macchine calcolatrici, periferiche, programmi, documenti storici, disegni tecnici e fotografie". Il nome scelto, "Ctrl+Art Museum", deriva dai due tasti in basso a sinistra di ogni tastiera.

Tra i pezzi presenti, oltre ad una parete intera dedicata alle macchine per scrivere e a quelle per il calcolo matematico meccanico, anche i mitici Commodore, gli Apple di primissima generazione, una parte dedicata pure al mondo della radio con una postazione per radioamatori (con antenna sul tetto) e un piano ben rifornito di consolle da gioco, per una vera esperienza "full amarcord".

Il museo, tra l'altro, dispone di un'area dedicata a laboratori, corsi e possibilità di partecipare a numerose iniziative di sperimentazione attraverso la tecnologia, dedicate a grandi e piccoli. (ANSA).