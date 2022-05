Mediobanca: crescono utile e ricavi 9 mesi, conferma payout

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Mediobanca archivia i nove mesi con un utile di 716 milioni in crescita del 19% e ricavi in aumento del 9% a 2.147 milioni grazie al margine di interesse e alle commissioni. Queste ultime crescono per sviluppo wealth management e apporto dell'investment banking. Nel trimetre l'utile netto è stabile a 190 milioni e i ricavi di circa 700 milioni.

La banca non ha alcuna esposizione materiale al rischio Russia e Ucraina. E' in corso il buyback fino al 3% del capitale dopo che è già stato riacquistato il 2% e viene confermato un cash payout del 70% che, sommato al payout del buyback, assicura un remunerazione del 100%. (ANSA).