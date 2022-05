Presentata Guida dell'Espresso, la Lombardia si prende la scena

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Il quinto cappello a Carlo Cracco consacra la Lombardia ai vertici alla Guida dell'Espresso: tra i 18 ristoranti che raggiungono il massimo punteggio, cinque sono lombardi, con i tre in provincia di Milano (lo stesso Cracco, nel centro della metropoli, il Seta dell'hotel Mandarin con Antonio Guida e Davide Oldani a Cornaredo) che stacca di misura quella di Brescia, dove ai vertici ci sono Lido 84 (Gardone Riviera, chef patron Riccardo Camanini) e Villa Feltrinelli (Gargnano, dove lo chef è Stefano Baiocco).

A Milano passa da tre a quattro cappelli Enrico Bartolini al Mudec, nel resto della regione tante novità e un settentrione lombardo che sa stupire, a partire dalla Valtellina con Gianni Tarabini che raddoppia il cappello alla Preséf de La Fiorida, ristorante-agriturismo dove tutta la cucina ruota intorno alla produzione aziendale. Sullo stesso fronte, si registra l'ingresso in guida di un secondo agriturismo, il Ronco di Garlate, a testimonianza del ruolo crescente della cucina rurale e di filiera corta.

Cresce molto anche la ristorazione lariana, con l'assegnazione di tre cappelli a Materia di Davide Caranchini (Cernobbio) e due al Feel di Federico Beretta (Como); nel Varesotto, conquista i tre cappelli anche Riccardo Bassetti al Porticciolo di Laveno Mombello (Varese).

Tra i premi speciali, quello per l'innovazione in cucina a 28 posti di Milano (Marco Ambrosino); maitre dell'anno è Fabrizio Sartorato (Da Vittorio, Brusaporto); tra le sorprese Gong che a Milano conquista il premio per la cucina etnica dell'anno, oltre a tre cappelli. Standing ovation per Enzo Vizzari, da ventidue anni alla direzione della Guida: in piedi c'è l'intero pubblico del teatro del Maggio Musicale Fiorentino. (ANSA).