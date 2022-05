Pusher fugge in auto rischiando di investire i pedoni, preso

(ANSA) - SEREGNO, 06 MAG - Un giovane di 23 anni, di origine nordafricana, è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga a folle velocità in auto, nel tentativo di sfuggire al controllo e liberarsi di alcune dosi di cocaina, con il rischio di investire diversi pedoni, a Seregno (Monza).

I militari di pattuglia lo hanno notato alla guida di una utilitaria lungo la strada. Quando hanno acceso il lampeggiante per invitarlo a fermarsi, lo hanno visto accelerare, gettare qualcosa dal finestrino e tentare la fuga. Al termine di un inseguimento per le strade del comune brianzolo, durante il quale il 23 enne ha superato incroci e rotonde senza fermarsi, tra pedoni che hanno fatto appena in tempo a spostarsi prima di essere travolti, il conducente è stato fermato.

Recuperato anche il pacchettino con dentro tre dosi di cocaina, i carabinieri lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, reato per il quale era già stato arrestato a dicembre. Processato per direttissima, è stato posto ai domiciliari. (ANSA).