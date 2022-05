Ucraina, la rosa della Milanesiana con colori giallo azzurro

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - É stata ridipinta con i colori della bandiera dell'Ucraina la rosa disegnata da Franco Battiato che è il simbolo della Milanesiana, il festival culturale che si terrà in tutta Italia: "Non ci siamo voluti sottrarre o, meglio, non abbiamo potuto sopra sottrarci - dice Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttrice della rassegna - al rumore della storia di questo momento storico". Non a caso il tema di questa ventitreesima edizione, che si terrà dal 4 giugno al 3 agosto in venti città, è "omissioni": "Quello che avremmo dovuto e potuto fare e non abbiamo fatto - spiega Sgarbi - quello che avremmo potuto dire e non abbiamo detto perché, come diceva Umberto Eco, non esiste letteratura senza omissioni". (ANSA).