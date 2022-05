Lombardia: Cottarelli, io candidato? Se lo chiedono ci penso

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "L'ho letto sui giornali, per ora non ci penso proprio. Se me lo chiedessero insistendo ci penserei riflettendo. È sempre importante avere un ruolo pubblico, ma poi ci dovrei pensare per bene": lo ha detto a Rai Radio1, ospite della trasmissione 'Un Giorno da Pecora', l'economista Carlo Cottarelli, rispondendo alle domande su una sua possibile candidatura alle Regionali lombarde del 2023.

"Le voci circolate riguardano il centrosinistra", ha aggiunto Cottarelli. L'economista, chiedono i conduttori, da chi preferirebbe esser indicato? "Se fossero tutti e due sarebbe ancora meglio. Ma dipende da quello che si propone - ha concluso - da quello che si vuole fare". (ANSA).