Vendita Milan, venerdì probabile firma su cessione

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Settimana decisiva per il futuro del Milan. La firma sulla cessione del club a Investcorp, il fondo di investimenti del Barhain, potrebbe arrivare entro la fine della settimana, venerdì 28 aprile, come anticipa la Reuters. La due diligence, la fase di controllo dei conti del club rossonero, è infatti in fase conclusiva. La valutazione del club, nella trattativa tra Elliott e Investcorp, si aggira intorno a 1,18 miliardi di euro debiti compresi. (ANSA).