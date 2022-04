La 'Musica antica' rieccheggia a San Satiro dal 16 maggio

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Torna per la terza edizione 'Musica Antica', rassegna milanese di musica antica sacra e profana che quest'anno avrà una sede eccezionale ovvero la chiesa di Santa Maria in San Satiro, edificio rinascimentale in cui si trova il finto coro del Bramante, capolavoro della prospettiva.

Dal 16 maggio al 6 giugno strumentisti formati all'istituto o di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano si esibiranno in sei concerti per esplorare un repertorio poco conosciuto al grande pubblico: dalle Euphonie lucane alle Ballate morali di Andrea dei Servi,. Recital di cembalo solo della slovena Ana Marija Krajnc il 26 maggio, conclusione il 6 giugno con musica da Venezia all'Oltralpe. (ANSA).