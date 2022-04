Pioli "Milan lotta per titolo, momento entusiasmante"

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, un momento elettrizzante, entusiasmante ed eccitante, mancano cinque partite e siamo in lotta per lo scudetto. Siamo motivati e concentrati per la partita di domani": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio.

Il Milan dovrà rialzarsi dopo il pesante 3-0 subito nel derby di Coppa Italia. "Come sta la squadra dopo il derby conta relativamente, conta quello che vogliamo fare domani. Perdere ci ha deluso, non ci ha fatto bene ma è un'altra competizione che non può influenzare il campionato", spiega Pioli.

Domani contro la Lazio, partita che ciclisticamente Pioli definisce come la salita del Mortirolo, non ci sarà Bennacer.

"Nel derby ha avuto una distorsione alla caviglia e non è riuscito a recuperare". (ANSA).