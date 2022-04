Carlo Pignatelli sfila alla Barcelona Bridal week

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Carlo Pignatelli è tornato in passerella alla Barcelona Bridal Fashion Week 2022, unico brand italiano ospitato dalla manifestazione del settore bridal organizzata dalla Fiera di Barcellona con il supporto del Dipartimento per le Imprese e il Lavoro della Catalunya.

"Siamo molto entusiasti di essere nuovamente a Barcellona.

Aspettavamo da tempo - dice il direttore creativo Francesco Pignatelli - di poter partecipare ad un evento in presenza con una sfilata importante e di poter presentare finalmente, tutta la nostra collezione in passerella".

Le novità principali della Carlo Pignatelli 2023 "sono i materiali, la scelta dei tessuti, andando sempre più incontro - spiega Pignatelli - alla richiesta dei nostri clienti attraverso l'utilizzo di tessuti sostenibili certificati, di fibre naturali come la lana, il cotone e soprattutto l'inserimento del lino e altri filati come il mohair e la seta per dare brillantezza.

Abbiamo anche lavorato molto sui colori con una palette molto ampia, per un uomo finalmente colorato! Anche le lavorazioni sono diverse: dai ricami alle applicazioni fino ad arrivare ai fili di paillettes. Una collezione d'avanguardia - conclude - con una grande struttura e ricerca".

