Brembo: assemblea approva bilancio, dividendo di 0,27 euro

(ANSA) - MILANO, 21 APR - L'assemblea di Brembo, presieduta da Matteo Tiraboschi, ha approvato il bilancio 2021 che si è chiuso con un utile netto a 215,5 milioni di euro e ricavi a 2,78 miliardi, in crescita del 25,8% rispetto all'anno precedente. Via libera anche alla distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,27 euro per ogni azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022.

Approvata anche la nomina di Manuela Soffientini quale amministratore indipendente, dopo la sua cooptazione da parte del consiglio d'amministrazione dello scorso 3 marzo, fino al termine del mandato del cda in carica. Manuela Soffientini è anche membro del comitato controllo, rischi e sostenibilità e del comitato remunerazione e nomine. (ANSA).