Teatro: la rassegna 'Milano per Gaber' torna in presenza

(ANSA) - MILANO, 20 APR - La rassegna 'Milano per Gaber' torna in presenza, dopo due anni condizionati dalla pandemia, con sei appuntamenti per il pubblico tra il Piccolo Teatro Milano e il Teatro Lirico Giorgio Gaber.

La rassegna si apre il 31 maggio al Lirico con un "Concerto per il Signor G." con Neri Marcorè e i suoi musicisti, prosegue il 7 giugno al Piccolo con Maurizio de Giovanni che legge Gaber e il giorno dopo, nello stesso teatro, con 'Il Dio bambino' di Gaber - Luporini con Fabio Troiano, per la regia di Giorgio Gallione. Sempre al Piccolo, il 9 giugno, sarà di scena Gioele Dix con inediti di Gaber e Luporini, mentre la rassegna sarà chiusa l'11 giugno da Stefano Massini con "Quando sarò capace di amare" con l'orchestra multietnica di Arezzo. (ANSA).