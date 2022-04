Boschi in fiamme sopra il lago di Como, in 50 fuori casa

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco di Lecco per domare le fiamme che hanno bruciato i boschi di Colico (Lecco) e, per precauzione, hanno allontanato una cinquantina di persone dalle loro abitazioni.

Famiglie di residenti e di villeggianti che stamani sono potuti rientrare a casa.

L'incendio, da quanto è stato riferito, è divampato ieri pomeriggio nella zona di Olgiasca, sul promontorio sopra la cittadina sulle sponde dell'Alto Lario e, vista la siccità, si è esteso avvicinandosi alle abitazioni al punto da dover chiedere, per scrupolo, agli abitanti di lasciare casa fino a quando la situazione non fosse sotto controllo. Cosa che è avvenuta questa mattina. Un anziano, per lo spavento, si è sentito male ed è ora ricoverato all'ospedale di Morbegno (Sondrio).

Al momento le squadre di pompieri e volontari stanno bonificando la zona e sono in attesa di capire come si evolveranno le condizioni meteo. In particolare il timore è che si alzi il vento, come ieri, con la conseguente ripresa di alcuni focolai. (ANSA).