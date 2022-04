Scontro frontale tra due auto nel Milanese, 5 feriti

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Sono almeno 5 le persone, tra cui due uomini e due donne, rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio attorno alle 16 sulla statale Vigevanese, all'altezza di Soria Vecchia frazione di Ozzero, comune nel Milanese.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente ha comportato l'intervento di tre elicotteri del 118, quattro ambulanze e un'automedica inviati dalla Soreu Pianura, oltre che dei carabinieri di Abbiategrasso. Da quanto è stato riferito in elicottero sono stati trasportati due feriti all'ospedale di Legnano e uno all'ospedale di Vigevano mentre una quinta persona è stata portata in codice rosso al Niguarda di Milano (ANSA).