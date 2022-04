Mostre: a Lodi 'si prega di toccare', esposizione tattile

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Si chiama 'Si prega di toccare' la mostra tattile pensata per far conoscere il bello attraverso le mani, sia a chi non vede sia per chi vuole provare un'esperienza diversa. Organizzata dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (U.I.C.I.) di Lodi con il patrocinio della Provincia di Lodi, del Comune di Lodi, e della Bcc Centropadana, l'esposizione sarà aperta dal 22 aprile all'1 maggio a Palazzo Ghisi, a Lodi.

Giunta alla quarta edizione e curata da Mario Quadraroli e Mario Diegoli, la mostra propone oltre una trentina di opere realizzate da artisti italiani e stranieri. E - sottolineano gli organizzatori - non sarà solo una mostra tattile dedicata ai visitatori non vedenti, ma un'esperienza sensoriale e un nuovo modo di approcciarsi all'arte rivolto anche a chi non ha disabilità visive. A tutti i visitatori verrà infatti consegnata una mascherina con la quale potranno coprirsi gli occhi e conoscere le opere esposte attraverso il tatto.

A guidare la visita saranno gli studenti del Liceo Artistico statale Piazza di Lodi, ciceroni del percorso tattile. (ANSA).