Teatro: al Piccolo la fiaba nera di Orlando in 'Carne blu'

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Debutta il 13 aprile in prima nazionale, al Teatro Studio Melato, 'Carne blu', la prima regia di Federica Rosellini in una produzione del Piccolo, del quale da questa stagione è artista associata. Lo spettacolo, in scena fino al 30 aprile, racconta la storia di Orlando, bambino nato sulla Luna. Ispirandosi ad Ariosto e alla Woolf, l'artista, sola in scena, dà corpo a un'opera ibrida fra narrativa, teatro, fiaba gotica, tratta dal suo omonimo libro, pubblicato nel 2021 da Giulio Perrone Editore.

'Carne blu' è nato nel silenzio e nell'isolamento del lockdown. Federica Rosellini ha scritto il libro nei mesi più bui della pandemia e ha corredato il testo con le sue illustrazioni, per raccontare un tempo di evanescenza e trasparenza del corpo, come carne blu, appunto, alla ricerca di ciò che si è perduto e non si riesce a dimenticare. Da mercoledì 13 aprile, questo percorso si compie al Teatro Studio Melato, dove diventa uno spettacolo per voce sola, una fiaba nera che racconta la storia del viaggio di Orlando e del suo cuore di pesce. A differenza degli altri bambini, Orlando non ha un cuore di carne, ma una piccola tasca di stoffa ricolma d'acqua, dove nuota un pesciolino tutto d'oro. Quando Orlando lascia il cuore libero di nuotare, la metamorfosi inizia e il corpo cambia, attraversando specie e generi diversi: è maschio e femmina, è uccello e insetto, in un interrogativo aperto sul dolore e l'estasi che la trasformazione porta con sé. (ANSA).