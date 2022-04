Maltempo: grandine e vento, disagi nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 10 APR - Un violento temporale ha interessato, nella tarda serata di ieri, Pavia e buona parte della provincia. La precipitazione, anche se di breve durata, è stata particolarmente intensa e accompagnata anche da una grandinata nel capoluogo. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare diversi interventi, soprattutto per alcuni allagamenti.

La precipitazione di ieri sera è arrivata dopo un pomeriggio molto ventoso (con raffiche sino a 60 chilometri orari), dove non sono mancati disagi. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono stati chiamati in azione, per i danni riportati dai tetti di diverse abitazioni (la Chiesa evangelica di Pavia è stata in parte scoperchiata) e la caduta di alcuni alberi. Non si sono registrati feriti. (ANSA).