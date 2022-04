Un libro sulla storia dei ristoranti stellati in Italia

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Per raccontare la storia dei ristoranti stellati in Italia serve un Enciclopedia. E a scriverla ci ha pensato Manfredi Nicolò Maretti, classe 1993 con un Master in Bocconi alle spalle, che ha raccontato le vicende dei 1324 ristoranti italiani che, dal 1959 al 2021, si sono fregiati dell'ambito riconoscimento assegnato dalla guida gastronomica più famosa del mondo.

"Le Stelle Michelin in Italia", presentato ieri all'hub milanese di Identità Golose, è un viaggio nella storia dell'alta ristorazione italiana ma in fondo anche nei trascorsi di una Paese che, all'epoca delle prime assegnazioni, viveva un boom economico che coincideva con un nuovo approccio al cibo - non più solo fonte di sostentamento ma godereccio e conviviale - poi evolutosi sino ai giorni nostri in cui la cultura del fine dining è trainata dagli chefstar.

Un percorso iniziato con gli 84 ristoranti stellati del 1959, passato dalle prime due stelle arrivate 10 anni dopo, e giunto alla sua apoteosi con le storiche tre stelle ottenute nel 1986, per la prima volta in Italia, da Gualtiero Marchesi e il suo ristorante milanese. Nelle 593 pagine del corposo volume si raccontano storie, personaggi, cucine e stili. Un'opera monumentale che ben rappresenta un'evoluzione entusiasmante che avrà, in futuro, ancora molte pagine da scrivere. (ANSA).