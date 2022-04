Incendio in appartamento a Milano, 2 feriti

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Un incendio è scoppiato, la scorsa notte, in un appartamento nei pressi della Stazione Centrale, a Milano. Due i feriti, entrambi lievemente: un 34enne portato alla clinica Città Studi e una 74enne al Fatebenefratelli, tutti e due in codice verde.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3 al primo piano di uno stabile di sei, e sono state domate dai vigili del fuoco. Cinque persone, della ventina che sono state fatte evacuare, non hanno potuto rientrare in casa e sono state temporaneamente alloggiate dalla Protezione civile grazie all'intervento della Polizia locale. Si tratta di un nucleo famigliare di tre persone e di altri due inquilini. (ANSA).