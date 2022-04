Colpo arma da fuoco, auto contro cancello nel milanese

(ANSA) - ROZZANO (MILANO), 07 APR - Episodio al momento dai contorni poco chiari questo pomeriggio a Rozzano nel Milanese: un'auto si è schiantata contro un cancello mentre, da quanto hanno affermato i residenti della zona, è stato esploso un colpo di arma da fuoco. E' accaduto in via Roma intorno alle 15: non risultano feriti per ora.

Durante il loro intervento, i carabinieri della compagnia di Corsico hanno notato un'auto, che però si è data alla fuga.

Inseguita dai militari, la vettura è riuscita a sfuggire ai controlli all'altezza di Pieve Emanuele. Sempre nei pressi di via Roma a Rozzano, i carabinieri hanno rinvenuto un bossolo di pistola. Le indagini sono in corso per accertare con precisione quanto accaduto. (ANSA).