Fedez di nuovo a casa, scene di ordinaria felicità

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Leo è un po' confuso, con il clima di festa in casa pensa che sia il compleanno del papà. Vittoria se lo coccola tutto, e a Fedez vengono gli occhi lucidi. Sono scene di ordinaria felicità quelle del ritorno a casa del rapper dopo l'operazione e il ricovero al San Raffaele, da lui condivise su Instagram.

"Tornare a vivere" scrive Federico nel post dove mostra quello che lo ha accolto a casa: un grande cuore tutto di palloncini con scritto 'Welcome back home' e l'abbraccio dei suoi bambini. Poi, nelle stories, un momento di tenerezza e una dichiarazione d'amore alla moglie Chiara, che nella malattia è sempre stata al suo fianco. E poi la vita di una famiglia quasi normale: i giochi con la piccola Vittoria, la sera sul divano a guardare papà che canta alla tv, per festeggiare insieme la ritrovata serenità. (ANSA).