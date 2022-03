Incidenti montagna:alpinista scivola e muore sommerso dalla neve

(ANSA) - SONDRIO, 28 MAR - Un alpinista di 62 anni ha perso la vita in Alta Valtellina sul monte Fircellina, in territorio comunale di Valdidentro (Sondrio). La dinamica del drammatico incidente è in corso di valutazione da parte del Sagf della Guardia di finanza di Bormio sul posto con il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Una donna che era con la vittima è illesa, mentre l'uomo è stato a lungo sommerso dalla massa di neve. Entrambi sono scivolati per diversi metri. È intervenuto l'elicottero di Areu. (ANSA).