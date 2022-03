Covid, Moratti: 'L'83% dei nuovi positivi è senza vaccino'

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - "L'83% dei nuovi positivi sono persone che non si sono vaccinate o che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 7 mesi e non hanno ancora fatto la terza dose. Vacciniamoci e facciamo la terza dose booster". Lo scrive sul suo profilo Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Il vaccino ci protegge e ha ridotto drasticamente il numero di persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia. Bisogna seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e della comunità scientifica" aggiunge Moratti. (ANSA).