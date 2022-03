Barilla e Algida, i primi gelati della partnership

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Partnership tra Algida e Barilla che insieme presentano le novità nate dall'accordo strategico annunciato nei mersi scorsi, con l'obiettivo di inaugurare "una nuova era del gelato italiano di qualità", come hanno spiegato.

I nuovi gelati si ispirano infatti ad alcuni dei biscotti più noti, Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo. L'iconico biscotto con le 11 stelline ad esempio arriva sul mercato con il Cono Pan di Stelle e con il Biscotto Gelato. Nei prossimi mesi arriveranno sul mercato anche Gocciole e Togo.

I nuovi gelati vengono prodotti in Italia, nello stabilimento Algida di Caivano (Napoli), uno degli stabilimenti più grandi a livello internazionale che ogni giorno può produrre oltre 5 milioni di gelati e complessivamente oltre 300 diverse referenze destinate al mercato italiano, europeo, americano e australiano.

Uno stabilimento italiano all'avanguardia, anche nella sostenibilità: oggi acquista il 100% di energia da fonte green, sta sviluppando un progetto di generazione di biogas e, grazie ad un circolo virtuoso di produzione, ogni scarto viene riciclato.

"La partnership con Barilla nasce da valori e ambizioni condivisi, cogliendo la grande sfida di trasformare alcuni degli snack e dei biscotti italiani più apprezzati in gelati, capaci di offrire un'esperienza organolettica coerente ma inedita", ha commentato Quirino Cipollone, Vice President e General Manager Unilever Ice Cream Italy.

"Siamo soddisfatti di poter contare su un partner come Algida, che rappresenta l'eccellenza in questo settore, certi che grazie alla sua expertise, i nostri prodotti possano essere fruiti in un diverso formato, ideale per la stagione estiva, mantenendone intatta l'essenza", ha aggiunto Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco and Pan Di Stelle.

(ANSA).