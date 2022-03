Mostre: esposte a Pavia le opere di Padre Costantino Ruggeri

(ANSA) - PAVIA, 19 MAR - Era conosciuto come "Frate Sole".

Padre Costantino Ruggeri, frate francescano, pittore e scultore, ideatore e costruttore di chiese in tutto il mondo (tra cui il Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma) e di oltre 12mila metri quadrati di vetrate, morto nel 2007 all'età di 81 anni, è stato protagonista a Pavia, nel convento di Canepanova, di una straordinaria testimonianza religiosa, spirituale e artistica. A lui è dedicata una mostra che è stata inaugurata oggi e resterà aperta sino al 30 aprile al "Piccolo Chiostro San Mauro", un antico monastero benedettino restaurato.

Il 21 marzo si festeggerà il primo anniversario della riapertura alla città di questo luogo storico per Pavia, adiacente alla basilica del Ss. Salvatore, diventato un centro dedicato alla cultura, all'arte e alla solidarietà. In un anno di attività è stato garantito un costante sostegno ad attività sociali (come la Mensa e l'Armadio del Fratello, il centro di ascolto "Celestino Abbiati", il Pronto intervento pel la fragilità femminile). Ma il "Piccolo Chiostro San Mauro" ha ospitato anche un master universitario, concerti, presentazioni di libri e rassegne artistiche.

Ora, per festeggiare il primo compleanno, è sede della mostra con alcune delle prime realizzazioni artistiche di Padre Costantino Ruggeri: arredi sacri, vetrate, bozzetti con studi e ricerche delle opere poi realizzate, anche alcuni quadri e una casula per sacerdoti. La mostra, dal titolo "Le opere di Padre Costantino Ruggeri. Artista Francescano e Cantore della Bellezza", è visitabile dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; le mattine saranno riservate alla visite delle scuole e dei gruppi organizzati. (ANSA).