Ucraina: Sala, già arrivate alcune migliaia di profughi

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Al momento la situazione" dei profughi "è sotto controllo anche se devo confessare, come tutti i miei colleghi sindaci, che ad oggi non possiamo sapere con esattezza quanti ne sono arrivati in quanto un po' di loro trovano accoglienza diretta e non vanno ad autodenunciarsi in questura. Reputiamo però che alcune migliaia ne sono già arrivati". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'accoglienza dei profughi ucraini in città, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'esposizione della teca che custodisce i resti della Croma blindata, su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone, caduti insieme al giudice antimafia nell'attentato di Capaci, di cui ricorre quest'anno il trentesimo anniversario.

"Confermo che la nostra massima attenzione è sì sull'accoglienza ma sono molti i bambini quindi siamo molto concentrati sul tema scolastico perché quello è il primo passo importante di integrazione - ha aggiunto -. Vediamo cosa succederà, la consapevolezza del governo c'è l'importante è che vengano assegnate ai Comuni le risorse giuste ma mi pare dalle affermazioni di Curcio che si vada verso questa direzione. Noi siamo comunque pronti a fare la nostra parte". (ANSA).