Heineken lancia Silver, la prima birra che è anche virtuale

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Heineken lancia la sua ultima birra, la Silver, una lager premium dal gusto extra-rinfrescante, e lo fa in un birrificio virtuale creato dallo street artist spagnolo J. Demsky sulla piattaforma digitale Decentraland. L'esperienza centenaria e l'eccellenza nell'arte birraria di Heineken, vengono trasportati in uno spazio nel metaverso che rimarrà aperto indefinitamente, dove le materie prime 100% naturali si trasformano in pixel e, grazie alla lavorazione dei virtual Brewing Assistants, i sostituti avatarizzati dei mastri birrai di Heineken, danno vita alla nuova virtual Heineken Silver. Sarà possibile esplorare lo spazio, 'degustare' una birra virtuale, ascoltare un dj set, incontrare il mastro birrario e interagire con gli altri visitatori.

"In Heineken crediamo che la connessione tre le persone sia fondamentale, come l'aria che respiriamo o l'acqua che beviamo.

Il metaverso consente di ritrovarsi in una situazione divertente, immersiva e coinvolgente, ma sappiamo anche che non è certo il posto migliore per assaggiare una birra. Con il lancio della nostra nuova birra virtuale, Heineken Silver, abbiamo voluto giocare con l'ironia che ci contraddistingue. È un'idea che scherza non solo con il nostro brand Heineken, ma anche con chi sta entrando nel mondo del metaverso con prodotti che normalmente si apprezzano di più nel mondo reale. Per certo, non si possono gustare pixel e byte, quindi, vogliamo sorridere insieme e ricordare a tutti che non c'è niente di meglio che gustarsi una birra rinfrescante, come la nostra nuova Heineken Silver, nel mondo reale" ha spiegato Bram Westenbrink, Global Head Heineken Brand, nel corso della presentazione digitale dell'iniziativa, alla quale ha partecipato - rigorosamente in versione avatar - anche Thierry Henry, l'ex attaccante della Nazionale Francese, testimonial del marchio. (ANSA).