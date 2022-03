In 300 in protesta per la pace fuori dalla base Nato di Ghedi

(ANSA) - BRESCIA, 06 MAR - Quasi 300 persone hanno manifestato per la pace fuori dalla base militare della Nato a Ghedi, nel Bresciano. Molte meno le presenze rispetto alle oltre 600 di una settimana fa in Piazza Paolo VI a Brescia.

Oggi fuori dai cancelli presidiati dalle forze dell'ordine c'erano bandiere della pace oltre a bandiere rosse con e falce e martello che la scorsa settimana avevamo fatto infuriare gli ucraini presenti. "Per la sconfitta dell'invasione militare Russa. Giù le mani di Putin, Nato e Unione Europea dell'Ucraina" è stato scritto su alcuni volantini. "Fuori l'Italia dalla Nato, fuori la Nato dall'Italia" lo slogan ripetuto. Presenti esponenti di Potere al Popolo, dei centri sociali locali che sostengono che "l'Italia deve essere denunciata per aver fornito armi all'Unione Europea". (ANSA).