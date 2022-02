Ucraina: inno nazionale e bandiera in Duomo Milano tra applausi

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Gli ucraini che vivono a Milano, tra gli ultimi a giungere in piazza Duomo dove si è concluso il corteo contro la guerra, hanno srotolato la loro bandiera gialloblu e intonato l'inno nazionale, mettendosi in cerchio.

Dalla piazza è salito un applauso.

A Milano vive la comunità ucraina più grande d'Italia, composta da circa 20 mila persone. Sono soprattutto donne, arrivate qui per lavoro, che sono adesso preoccupate per le loro famiglie. "Solo questo possiamo fare al momento - ha spiegato Alla - manifestare solidarietà al nostro popolo in questo corteo. La mia famiglia vive vicino alla Crimea e da tre giorni sono entrati i russi. Ogni mattina mi sveglio con le chiamate di mia madre che stanotte sentiva esplosioni". Natalia ha invece raccontato che sua madre vive a Kiev e "da due giorni sta in un rifugio anti bombe, mi racconta che ci sono esplosioni continue.

Io non dormo e non mangio in questi giorni. La mia vita è qua ma tutta la mia famiglia e li - ha detto -. Tanta gente si è rifugiata nella metropolitana e dormono lì, anche con i bambini". (ANSA).