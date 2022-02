Inzaghi 'arrabbiato, questo non è approccio da scudetto'

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Sono molto arrabbiato per l'approccio della squadra alla gara: avevamo avuto tre giorni dopo il Liverpool, e ne avevamo parlato...Se vuoi vincere lo scudetto, non puoi avere questo approccio. E' una partita che non va bene. Ora ci aspettano 13 finali". Cosi' Simone Inzaghi commenta il pesante ko in casa col Sassuolo, che consente al Milan capolista di guadagnare un altro punto di vantaggio in testa (ora +2). "Gli episodi non ci hanno favorito, avevamo delle assenze, ma non dobbiamo attaccarci a questo - ha aggiunto il tecnico nerazzurro, a Dazn - C'e' mancata brillantezza, fisica e mentale. Abbiamo sbagliato l'approccio e preso due gol che di solito non si prendono".

A preoccupare Inzaghi "sono i gol presi piu' che le difficolta' degli attaccanti: di occasioni ne abbiamo sempre tante, si sbloccheranno". (ANSA).