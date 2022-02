Per Tod's nuovo spazio in Galleria a Milano per 18 anni e 1,8mln

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Sarà Tod's a mettere la propria insegna sulle due vetrine ora occupate da Bric's in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Il marchio si è assicurato per 18 anni lo spazio di 249 metri quadri messo a bando dal Comune, con un'offerta economica da 1 milione e 805 mila euro, superando quelle presentate dagli altri concorrenti e più che raddoppiando il canone annuo posto a base d'asta (722 mila euro).

I locali occupati da Bric's, disposti su più livelli sono stati messi a bando dal Comune nel novembre scorso, secondo gli indirizzi di giunta per i rinnovi dei contratti in Galleria scaduti nel 2020. Bric's si è impegnato a liberare gli spazi entro la fine di marzo: traslocherà, sempre in Galleria, nel negozio di fronte da 101 metri quadri, prima occupati da Zadi (Andrew's Ties), che il marchio si è aggiudicato nel giugno 2021 e verserà a Palazzo Marino un canone annuo di 507.800 euro.

Un trasferimento di poche decine di metri anche per Tod's, ora con quattro vetrine nel braccio laterale della Galleria e una vetrina su via Silvio Pellico, per un totale di 284 metri quadri: i locali saranno oggetto di uno dei prossimi bandi per gli spazi del Salotto di Milano. (ANSA).