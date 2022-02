Caso pm Milano, accusa insiste per rinvio a giudizio Davigo

(ANSA) - BRESCIA, 17 FEB - I pm di Brescia Donato Greco e Francesco Milanesi hanno insistito con la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex consigliere del Csm Pier Camillo Davigo, imputato per rivelazione del segreto di ufficio per il caso dei verbali di Amara. Stessa richiesta è stata avanzata dal legale di Sebastiano Ardita, parte civile, mentre la difesa ha ribadito che Davigo ha agito nel rispetto delle regole ed ha chiesto il proscioglimento.

E' previsto oggi, invece, il processo in abbreviato al pm milanese Paolo Storari. (ANSA).