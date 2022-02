Bimbo precipitato: maestra assolta in appello a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Era stata condannata a un anno con il rito abbreviato per concorso nell'omicidio colposo di un bambino di cinque anni e mezzo precipitato nella tromba delle scale dell'istituto comprensivo 'Sandro Pertini' il 18 ottobre 2019 a Milano.

Ora la maestra è stata assolta dalla V Corte d'Appello mentre il processo di primo grado con rito ordinario a un'altra maestra, quella di sostegno, è ancora in corso. Una terza coimputata, una bidella, aveva già scelto il patteggiamento a due anni.

Le due insegnanti erano accusate di avere "omesso la dovuta vigilanza sul bambino", avendogli consentito di "recarsi ai servizi igienici fuori dall'orario programmato", e non accertandosi che fosse preso in carica dalla bidella nel tragitto fra la classe e il bagno.

In attesa delle motivazioni, l'assoluzione della maestra sembra compatibile con una dinamica dei fatti parzialmente diversa da quella ricostruita sinora, ovvero che il bambino sia salito sulla sedia, da cui poi precipitò, non all'andata verso il bagno ma al ritorno verso la classe. La bidella aveva raccontato, tra le altre cose, di non aver potuto seguire il bambino perché distolta dal dover ancora accompagnare altri due compagni in bagno.

Se la caduta fosse davvero avvenuta al ritorno, da un punto di vista giuridico si sarebbe spezzato il nesso di causa tra l'eventuale non accertamento da parte della maestra dell'accompagnamento effettivo da parte della bidella e la caduta mortale del bambino salito sulla sedia incustodita.

(ANSA).