Kendrick Lamar torna dal vivo in Italia dopo 8 anni

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Fresco di esibizione al SuperBowl, Kendrick Lamar annuncia oggi il suo ritorno in Italia, da dove manca da 8 anni. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, lo show è in calendario al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai) giovedì 23 giugno 2022. Qui il Pulitzer della musica per l'album 'Damn', del 2018, suonerà i pezzi del nuovo lavoro.

Le prevendite sono disponibili martedì 15 febbraio per 24 ore in esclusiva presale Vivo Club. I biglietti, invece, sono in vendita online da mercoledì 16 febbraio alle 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 21 febbraio. (ANSA).