Spacciava davanti all'asilo nido, denunciato 16enne in Brianza

(ANSA) - SEREGNO (MONZA), 13 FEB - Un ragazzino di 16 anni é stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato scoperto spacciare prima di entrare a scuola, davanti ad un asilo nido a Seregno (Monza), tra bambini e genitori.

I militari lo hanno colto in flagranza mentre, circondato da altri studenti, distribuiva dosi. Addosso aveva novanta euro in contanti, sette dosi di hashish, bilancino e cutter "taglia-dosi". É il secondo intervento analogo, in una settimana. Pochi giorni fa, sempre i carabinieri, hanno fermato un altro minorenne con diverse dosi di hashish, davanti ad un altro istituto scolastico di Seregno. (ANSA).